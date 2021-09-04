Українська співачка Наталія Могилевська здалася в суспільстві відомого мільйонера

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська ще минулого року з'являлася разом з відомим мільйонером, власником київських магазинів - Олегом Рижовим. У ЗМІ відразу з'явилися чутки про те, що співачка і бізнесмен закрутили роман. Але Наталя спростувала ці чутки через деякий час.

Тепер же красуня знову з'явилася в компанії Рижова, з'явившись на Українському Тижні моди. Парочка стояла біля фото-зони, посміхаючись. Наталя для заходу вибрала стильний плащ з великим поясом на талії. Рижов був у костюмі і білій сорочці.

"Вітаю українських дизайнером і всю команду, яка працювала над новим сезоном Ukrainian Fashion Week. Не дивно, що українських дизайнерів вже копіюють у світі. Талановиті, сміливі, справжні професіонали!",- написала Наталя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Україна талановита", "хто копіює", "шикарні", "ви красуня".

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