Українська співачка Наталія Могилевська здалася в суспільстві відомого мільйонера
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська ще минулого року з'являлася разом з відомим мільйонером, власником київських магазинів - Олегом Рижовим. У ЗМІ відразу з'явилися чутки про те, що співачка і бізнесмен закрутили роман. Але Наталя спростувала ці чутки через деякий час.
Тепер же красуня знову з'явилася в компанії Рижова, з'явившись на Українському Тижні моди. Парочка стояла біля фото-зони, посміхаючись. Наталя для заходу вибрала стильний плащ з великим поясом на талії. Рижов був у костюмі і білій сорочці.
"Вітаю українських дизайнером і всю команду, яка працювала над новим сезоном Ukrainian Fashion Week. Не дивно, що українських дизайнерів вже копіюють у світі. Талановиті, сміливі, справжні професіонали!",- написала Наталя.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Україна талановита", "хто копіює", "шикарні", "ви красуня".
Нагадаємо, Могилевська підігріла чутки про роман з відомим мільйонером
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