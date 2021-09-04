Украинская певица Наталья Могилевская показалась в обществе известного миллионера

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская еще в прошлом году появлялась вместе с известным миллионером, владельцем киевских магазинов - Олегом Рыжовым. В СМИ сразу появились слухи о том, что певица и бизнесмен закрутили роман. Но Наталья опровергла эти слухи некоторое время спустя.

Теперь же красотка снова появилась в компании Рыжова, появившись на украинской неделе моды. Парочка стояла у фото-зоны, улыбаясь. Наталья для мероприятия выбрала стильный плащ с большим поясом на талии. Рыжов был в костюме и белой рубашке.

"Поздравляю украинских дизайнером и всю команду, которая работала над новым сезоном Ukrainian Fashion Week. Не удивительно, что украинских дизайнеров уже копируют в мире. Талантливые, смелые, настоящие профессионалы!", - написала Наталья.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Украина талантливая", "Кто копирует", "Шикарные", "Вы красотка".

Напомним, Могилевская подогрела слухи о романе с известным миллионером

А еще Politeka писала, что главная судья «Співають всі» Могилевская показала, какой красоткой была в юности

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