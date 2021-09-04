16-річний Муаяд Абдельрахім переспівав хіт Кузьми Скрябіна на шоу "Співають всі"

Як пише Politeka.net, "Співають всі" – нове музичне талант-шоу, що почали транслювати 21 серпня 2021 року на телеканалі ТРК "Україна". Головне завдання учасників шоу – змусити підспівувати якнайбільше членів журі, який на цьому шоу аж 100. Голова суддівського складу – співачка Наталя Могилевська.

Так, в одному із випусків на шоу співав 16-річний Муаяд Абдельрахім з Одеси. Його мама – українка, а батько – араб. Хлопчик родом із столиці Сирії Дамаска. На талант шоу 16-річний Муаяд виконав хіт загиблого Андрія Кузьменка (Кузьми) "Люди як кораблі".

Виступ хлопцям сподобався усім суддям, він отрмав максимум 100 балів та пройшов у фінал.

У коментарях під відео шанувальники порівняли 16-річного Муаяда Абдельрахіма із молодим Кузьмою.

"Хлопець найбільше достойний перемоги в цьому шоу. Молодчинка. Заспівав супер", " Я прослухала напевно разів з 10 і кожен раз в мене були мурашки по шкірі, напевно заради таких людей потрібно було робити цей проект🤗😊❤️❤️❤️❤️", "Унікальне виконання, була пісня Кузьми ,але в ній не було Кузьми, не було кривляній і породій ,було власне прочитання , але не порушено інтимного і сокровенного цього музичного шедевру", "Молодий Скрябін.Це феєрично!!!!!!!!!!!!!!!Віддала б всі пісні Андрія співати цьому молодому хлопцеві", - написали в мережі.

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