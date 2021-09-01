Головна суддя шоу «Співають всі» Наталія Могилевська поділилася архівним фото, згадавши свою молодість

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене під час її навчання в академії. Саме там талановита співачка почала будувати свою кар'єру.

«А це перше вересня я згадую з особливою любов'ю...Естрадно-циркова академія @circus_academy_official - це найщасливіші роки мого життя, це мої круті знання, це мої перші закоханості, улюблені пісні і виступи, які запам'ятовуються. Я вчилася на вокальному, але просиділа на всіх лекціях і здала іспити ще як актриса. Але і не обговорюється, що звичайно я навчилася жонглювати і робити фокуси. Моїх фокусів досі боїться весь шоу-бізнес. Дуже люблю це місце!",- поділилася спогадами зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"А погляд який", "Дуже красива! Ніжна)", "Круто", «Гарненька», «я так люблю - саме цю Могилевську», "обожнюю цей образ", - пишуть користувачі Мережі.

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