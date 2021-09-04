16-летний Муаяд Абдельрахим перепел хит Кузьмы Скрябина на шоу "Співають всі"

Как пишет Politeka.net, "Співають всі" – новое музыкальное талант-шоу, которое начали транслировать 21 августа 2021 года на телеканале ТРК "Украина". Главная задача участников шоу-заставить подпевать как можно больше членов жюри, которое на этом шоу аж 100. Председатель судейского состава - певица Наталья Могилевская.

Так, в одном из выпусков на шоу пел 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы. Его мама – украинка, а отец – араб. Мальчик родом из столицы Сирии Дамаска. На талант шоу 16-летний Муаяд исполнил хит погибшего Андрея Кузьменко (Кузьмы) "Люди як кораблі".

Выступление ребятам понравилось всем судьям, он отрмал максимум 100 баллов и прошел в финал.

В комментариях под видео поклонники сравнили 16-летнего Муаяда Абдельрахима с молодым Кузьмой.

"Парень больше всего достоин победы в этом шоу. Молодчинка. Спел супер", "Я прослушала наверное раз 10 и каждый раз у меня были мурашки по коже, наверное ради таких людей нужно было делать этот проект🤗😊❤️❤️❤️❤️", "Уникальное исполнение, была песня Кузьмы ,но в ней не было Кузьмы, не было кривляній и породій ,было собственное прочтение , но не возбуждено интимного и сокровенного этого музыкального шедевра", "Молодой Скрябин. Это феерично!!!!!!!!!!!!!!!Отдала бы все песни Андрея петь этому молодому парню", - написали в сети.

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