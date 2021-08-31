Українська співачка, дочка Ніни Матвієнко дружина Арсена Мірзояна, Тоня Матвієнко, раптово викликала питання про цікаве положення

40-річна відома співачка Антоніна Матвієнко зараз бере участь у зйомках нового шоу "Співають всі", передає Politeka.net.

Відомо, що в проекті знімається 100 суддів, серед яких своє місце зайняла і зазначена співачка. Примітно, що Тоня знімається в програмі разом з чоловіком.

На офіційній сторінці проекту опублікували цікаве відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). На кадрах співачка постала в красивій необлягаючій сукні, раптово викликавши питання про свою вагітність.

За словами Матвієнко, вона соромиться носити обтягуючі наряди.

"У мене теж животик є. Ти вагітна?",- поцікавилася у співачки українська журналістка Олена Філонова.

Матвієнко відповіла негативно на це питання.

"У нас четверо дітей! Треба ж їх годувати, гроші заробляти", - зазначила артистка.

"Підслухали секретні розмови суддів шоу "Співають всі" Олени Філонової @efilonova і Тоні Матвієнко @tonya_matvienko Пам'ятаєте, з якого випуску цей момент?",- написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів. В основному, люди гадали, з якого випуску були взяті ці кадри.

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