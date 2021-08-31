Украинская певица, дочь Нины Матвиенко и жена Арсена Мирзояна, Тоня Матвиенко, внезапно вызвала вопрос о своем положении

40-летняя известная певица Антонина Матвиенко сейчас принимает участие в съемках нового шоу "Співають всі", передает Politeka.net.

Известно, что в проекте снимается 100 судей, среди которых свое место заняла и указанная певица. Примечательно, что Тоня снимается в программе вместе с мужем.

На официальной странице проекта опубликовали интересное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). На кадрах певица предстала в красивом необлегающем платье, внезапно вызвав вопрос о своей беременности.

По словам Матвиенко, она стесняется носить обтягивающие наряды.

"У меня тоже животик есть. Ты беременна?", - поинтересовалась у певицы украинская журналистка Елена Филонова.

Матвиенко ответила отрицательно на этот вопрос.

"У нас четверо детей! Надо ж их кормить, деньги зарабатывать", - отметила артистка.

"Подслушали секретные разговоры судей шоу "Співають всі" Елены Филоновой @efilonova и Тони Матвиенко @tonya_matvienko 😁 Помните, из какого выпуска этот момент?", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. В основном, люди гадали, из какого выпуска были взяты эти кадры.

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