Украинская певица, жена Арсена Мирзояна, Тоня Матвиенко, покорила образом с красивым украшением на голове

40-летняя известная певица Антонина Матвиенко похвасталась внешностью вблизи, передает Politeka.net. Артистка записала несколько видео, демонстрируя себя во всей красе.

Певица придерживается несколько правил, благодаря которым выглядит моложе своего возраста.

По мнению Матвиенко, за свежий вид и молодость отвечают прежде всего каши. Красотка обожает гречку, считая ее очень полезной, ведь в этой каше много клетчатки, белка и железа. Еще гречка помогает в повышении уровня гемоглобина.

Немаловажным секретом красоты блондинки можно назвать спорт. Звезда уделяет особое внимание укреплению мышц в "проблемных" зонах на теле, особое внимание она уделяет внутренней стороне бедра, трицепсу и прессу. А после тренировок Антонина посещает бассейн и массажиста.

Исполнительница ухаживает за волосами, делая различные процедуры для восстановления и укрепления.

А результаты тщательного ухода за собой говорят сами за себя. На новых фото певица показала, как выглядит вблизи, надев на голову красивое украшение из стразов.

Также певица подчеркнула взгляд темной подводкой. Образ получился шикарным.

"Встретимся...", - написала артистка.

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