Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова откровенно рассказала о своих проблемах

Как передает Politeka.net, видеообращение девушка опубликована в своем Инстаграм.

"Сейчас в жизни у меня достаточно непростой период. Я не могу сказать, что что-то происходит криминальное катастрофическое, но достаточно непросто. Я очень нервная, я постоянно плачу. И эти нервы сказываются на моем физическом здоровье, и моральном, конечно же, тоже. И я плачу не просто слезу пустила, у меня начинаются какие-то… не знаю… как истерики", - призналась девушка.

Также она добавила. что давно не виделась с мамой, и сейчас нет возможности встретиться.

"И я не могу увидеть маму. Мама сейчас далеко в другой стране. И по определенным причинам мы не можем увидеться с ней. От этого мне тоже очень грустно и печально", - рассказала Даша.

"Что касается профессионального моего роста, тоже есть проблемы. В сентябре должен запуститься один интересный проект, в котором я тоже буду участвовать. И я очень хотела этого, ждала, визуализировала. И в начале, когда я готовилась, все плюс-минус получалось. Но сейчас на фоне этих истерик и стрессов у меня ничего не получается", - призналась она.

Напомним, недавно певец Олег Кензов выпустил новую видеоработу на песню "Ой, как хорошо". По сюжету, после бурной ссоры парень с девушкой мирятся и играют шумную свадьбу. Ульяновой досталась роль невесты, а Кензов сыграл, конечно же, жениха.

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