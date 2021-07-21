Популярная участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала милое фото, но нарвалась на критику из-за перемен во внешности

Как сообщает Politeka.net, участница и победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова хоть и не смогла найти свою любовь на проекте, зато получила широкую известность и собрала множество поклонников в своем Instagram. Недавно в соцсети красотка опубликовала яркое фото, на котором продемонстрировала "новые" губы, однако фолловеры не оценили.

Даша Ульянова

На снимке Даша запечатлела себя в интересной локации. Перед камерой она появилась в белоснежной блузе оригинального кроя и засветила стильное украшение со стразами на шее. Ее длинные волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и пухлые губы. Похоже, девушка недавно снова сделала процедуру по увеличению губ, но ее поклонникам такие перемены во внешности не очень понравились.

Популярные статьи сейчас

Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"

Мама Дана Балана "зажгла" со священником в Италии: "А ему можно так себя вести…"

Могилевская впечатлила фигурой в блестящем платье с декольте до самого пупка: стильные кадры

Кравец из "Квартал 95" показала, как подросли ее двойняшки: фото первого юбилея

Уставшая Каменских без макияжа показала последствия бурной ночи: "Убийственный недосып"
Показать еще

"С губами перебор. Естественные намного лучше. И кто вас подбивает на эту фигню. Дашенька ты супер во всём! Не порть себя", "Со своими губами в миллион раз лучше", "Красивая, только губы вроде опять увеличила", "Даша, ты красотка, но с губами реально перебор", "Вы такая красивая, но губы реально перебор", "Пельмени", - пишут в комментариях к фото девушки.

Напомним, Располневшая Ульянова из "Холостяка" призналась, сколько весит и показала фото: «Прощай талия».

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" с младенцем на руках рассказала о своем счастье: «Мой…».

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара".