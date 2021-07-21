Популярная участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала милое фото, но нарвалась на критику из-за перемен во внешности

Как сообщает Politeka.net, участница и победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова хоть и не смогла найти свою любовь на проекте, зато получила широкую известность и собрала множество поклонников в своем Instagram. Недавно в соцсети красотка опубликовала яркое фото, на котором продемонстрировала "новые" губы, однако фолловеры не оценили.

На снимке Даша запечатлела себя в интересной локации. Перед камерой она появилась в белоснежной блузе оригинального кроя и засветила стильное украшение со стразами на шее. Ее длинные волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и пухлые губы. Похоже, девушка недавно снова сделала процедуру по увеличению губ, но ее поклонникам такие перемены во внешности не очень понравились.

"С губами перебор. Естественные намного лучше. И кто вас подбивает на эту фигню. Дашенька ты супер во всём! Не порть себя", "Со своими губами в миллион раз лучше", "Красивая, только губы вроде опять увеличила", "Даша, ты красотка, но с губами реально перебор", "Вы такая красивая, но губы реально перебор", "Пельмени", - пишут в комментариях к фото девушки.

Напомним, Располневшая Ульянова из "Холостяка" призналась, сколько весит и показала фото: «Прощай талия».

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" с младенцем на руках рассказала о своем счастье: «Мой…».

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара".