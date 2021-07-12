Победительница шоу «Холостяк-10», украинская гимнастка Даша Ульянова рассказала, какой сюрприз ей преподнесли весы
Даша Ульянова является профессиональной гимнасткой и не скромничает на фотосессиях, показывая фирменный шпагат. Чтобы держать себя в форме, девушка решила усердно заниматься в зале и следит за питанием, особенно после того, как снова набрала лишний вес зимой. Сейчас девушка стремится к желанному весу в 55 кг.
Но не обходится и без «форс-мажоров». Накануне Даша стала крестной матерью. Конечно же не обошлось без застолья по такому радостному поводу.
«Прощай талия», - отметила Даша, показывая далеко не диетические блюда.
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Однако взвешивание приятно ее удивило. Настолько, что девушка даже не поверила увиденным цифрам.
«Вес – 57,5) Но, мне кажется, у ребят весы показывают меньше. Я готовилась к 60», - написала она.
Напомним, Даша Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара"
Как сообщала Politeka, гимнастка Ульянова показала фирменный шпагат в "невидимом" бикини: горячие кадры.
Также Politeka писала, что Даша Ульянова из «Холостяка» засветилась в компании бывшей соперницы: «Как с конвеера»