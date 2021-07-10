Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, которая стала победительницей "Холостяка 10", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярным украинским блогером. Красотка стала известной после триумфа на шоу "Холостяк". Хоть девушка победила, но отношения ей не удалось завязать с завидным красавчиком. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным.

На фото Ульянова была в свадебном платье, а рядом стоял Олег Кензов в пиджаке и белой рубашке.

"Сегодня у Олега вышел новый клип и мне посчастливилось в нем участвовать

Новый опыт, крутые эмоции и моя непревзойденная актерская игра. Мы старались поднять вам настроение, поэтому все быстренько смотрим ) пишите комментарии, нам интересно ваше мнение", - написала звезда.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ого, какая пара. Выглядите шикарно", "Ну такое… вопрос не к вам Даша) а к режиссёру это Г и к автору этого произведения…", "Ну, если совсем не жалко, то и мне".

Напомним, Ульянова из "Холостяка" показала фирменный шпагат в "невидимом" бикини

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