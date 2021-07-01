Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова сверкнула похудевшей фигурой в модном комбинезоне
Победительница «Холостяка» Даша Ульянова стала популярным блогером, поэтому после каждого мероприятия или интересного события в своей жизни она публикует в Инстаграм разные кадры. В этот раз красотка порадовала видом в трендовом комбинезоне.
Похудевшая Даша решила покорить длинными и стройными ногами, надев дизайнерский комбинезон, едва прикрывающий ее формы. Вчера девушка посещала свадьбу, поэтому на фото перед зеркалом уже блистала с белоснежным букетом роз.
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Аккуратный вид, сияющая улыбка и заметно похорошевший вид в целом после того, как девушка сбросила лишние кг не оставил поклонников в стороне:
«Даша, это ты букет словила на свадьбе у подруги ? 💐; Дашенька😍; Звезда ❤️; Красотка ❤; Красотка ❤️; Волшебная 😍😍; Такая красивая улыбка😍; Красотка, обожаю🙏; ; Безумно красивая 🥰😍; Нельзя носить такие босоножки, очень видно вены. Это не в обиду».
Напомним, Ульянова из "Холостяка" похвасталась формой в лосинах.
Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" рассказала о новом этапе в жизни и поделилась своим счастьем.
Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" подняла ноги вверх и показала, как правильно потеть в зале