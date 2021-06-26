Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала, как продолжает худеть в спортзале

Даша еще зимой в слезах пожаловалась на лишний вес, когда поправилась и весила более 62 кг, решив срочно изменить положение, девушка отправилась в зал. тренировки звезда проходит до сих пор, активно занимаясь и не пропуская занятия.

Показывая в Стори, как проходит ее занятия, Даша нередко демонстрирует, как выглядит без макияжа и как иногда не удается выполнить то или иное упражнение.

По мнению Даши, первым шагом на пути к адекватному и здоровому похудению должен стать умеренный подход. В особенности, человек должен понимать, почему он набрал лишнее, как это случилось и как изббежать в будущем повторения подобной ситуации. Только потом можно обратиться к специалисту.

Даша занимается под руководством тренера и уже заявила, что хочет весить 55 кг для идеальной формы. Теперь ей в этом также помогают не только тренировки, но и активный образ жизни, прогулки, правильное питание даже в отпуске и массажи, на которые она ходит в салон.

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".

Как сообщала Politeka, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в коротеньком платье озадачила внешностью: "Не может быть такой большой...".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" резко похудела и поразила внешностью: "Зачем так портить себя".