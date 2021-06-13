Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова, дала интервью на светском вечере

Даша ответила на интересующие телеведущую вопросы, раскованно позируя перед камерой. Посещая очередной светский вечер, девушка не только привлекла внимание похудевшей фигурой, но ещё и удивила образом в целом.

Как можно заметить, на мероприятии Даша появилась в модном костюме и подчеркнула идеально-похудевшую фигуру. Платье-рубашка с черными велосипедками в тон смотрелись весьма необычно в пикантном сочетании. Волосы Даша распустила по плечам, слегка их завив.

Позируя рядом с ведущей и отвечая на вопросы, Ульянова также повернулась чуть боком к другой камере и засветила также и стильные босоножки на шпильках и сумочку с ручками в виде цепочек.

«Вашу маму и там и тут показывают )🤫😉» - подписала Ульянова ролик.

Поклонники отреагировали:

«Приятно было познакомиться 😉🙌🏻; Зирка; Какая вы красивая😍; Дашка ты🔥; Моделька❤️; Ну красотка; Даша, что вы там такого рассказывали?; очень красивая 🙌🔥; Красотка🔥; Какой у Вас рост?); Я ж тоже думаю. Не может быть такой большой вес. Значит высокая сильно».

Мы также писали ранее, что Ульянова доказала: она недаром пропадает в спортзале: специальные упражнения на все группы мышц, сделали ее фигуру просто совершенной. Длинные стройные ноги и упругие ягодицы, прекрасно подчеркнули велосипедки.

Фанаты принялись хвалить новый выход Ульяновой, а также ее умение выгодно подчеркнуть свою фигуру. Некоторые подписчики заметили, что Даша в последнее время сильно похудела. Правда нашлись и те, кто отметил, что победительница "Холостяка" выглядит на фото старше своих лет.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины.