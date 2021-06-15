Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова засветилась вместе с певцом Олегом Кензовым

Кадрами девушка поджелилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ульянова посетила вечеринку по случаю дня рождения одного из дороги столичных ресторанов.

"Все было красиво", - написала девушка и показала кадры мероприятия.

Сама Ульянова пришла в модном костюме, который подчеркнул ее идеально-похудевшую фигуру. Платье-рубашка с черными велосипедками в тон смотрелись весьма необычно в пикантном сочетании. Волосы Даша распустила по плечам, слегка их завив.

В таком виде она уверенно держалась перед камерами и отвечала на вопросы.

На одном из фото Ульянова позировали в объятиях певца Олега Кензова.

Ранее стало известно, что Олег Кензов, звезда "Х-фактор", женится в третий раз. Недавно артист представил свою будущую жену. С новой избранницей исполнитель вместе уже 4 года. Даша работает менеджером исполнителя. Она станет третьей супругой артиста.

Известие наделало немало шума. Особенно бурная реакция вызвана откровениями бывшей жены Кензова. Вторая супруга исполнителя Наталья Ярмоленко, более известная как DJ Madonna, обвинила его в моральном и физическом насилии.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины.