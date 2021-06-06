Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк», известная украинская гимнастка Даша Ульянова показала шок-контент

После завершения проекта Даша Ульянова стала активно вести свой блог в Инстаграм. Девушка делится интересными моментами из жизни и часто рекламирует продукцию. Так, в этот раз Ульянова показала прошлогоднее сториз, в котором она выглядит не совсем презентабельно.

В этот раз Даша решила довести улыбку до совершенства. Показав белоснежные зубы, девушка рассказала, что решила исправить еще кое-что в себе.

"Посмотрите пожалуйста на это - шок. Как можно выходить в сториз еще и рекламные такой неряхой???, - подписала Даша видео в Сториз.

На видео Даша с растрепаными волосами, будто собралась в душ, выглядит немного неряшливо и сейчас ей стыдно за себя. Кроме этого, она что-то жует на видео, зачерпывая ложкой - либо нутеллу, либо карамель.

"Стыдно! Честно говоря, я просто в шоке. Я поссмотрела архив и я реально выходила к людям с такой прической... и с таким вот этим всем, это просто ужас, мне стыдно", - сказала Даша.

Недавно Ульянова отдыхала на Сейшельских островах. Она уже вернулась в Украину, однако продолжает делиться снимками из путешествия. Одно из таких фото Даша опубликовала в своем Инстаграм на ночь глядя.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".