Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк», известная украинская гимнастка Даша Ульянова показала шок-контент
После завершения проекта Даша Ульянова стала активно вести свой блог в Инстаграм. Девушка делится интересными моментами из жизни и часто рекламирует продукцию. Так, в этот раз Ульянова показала прошлогоднее сториз, в котором она выглядит не совсем презентабельно.
В этот раз Даша решила довести улыбку до совершенства. Показав белоснежные зубы, девушка рассказала, что решила исправить еще кое-что в себе.
"Посмотрите пожалуйста на это - шок. Как можно выходить в сториз еще и рекламные такой неряхой???, - подписала Даша видео в Сториз.
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На видео Даша с растрепаными волосами, будто собралась в душ, выглядит немного неряшливо и сейчас ей стыдно за себя. Кроме этого, она что-то жует на видео, зачерпывая ложкой - либо нутеллу, либо карамель.
"Стыдно! Честно говоря, я просто в шоке. Я поссмотрела архив и я реально выходила к людям с такой прической... и с таким вот этим всем, это просто ужас, мне стыдно", - сказала Даша.
Недавно Ульянова отдыхала на Сейшельских островах. Она уже вернулась в Украину, однако продолжает делиться снимками из путешествия. Одно из таких фото Даша опубликовала в своем Инстаграм на ночь глядя.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.
Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".