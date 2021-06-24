Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова похвасталась новыми кадрами из тренажерного зала

Даша Ульянова из Кривого Рога была одной из самых ярких участниц 10 сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ. И хотя по завершению проекта отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, девушка завоевала любовь большой аудитории. Даша активно ведет Инстаграм, радуя поклонников.

В новых сторис девушка рассказала, что сама сделала себе чистку лица, сообщает Politeka.net

Также Ульянова показала, как тренируется в зале. Девушка отметила, что весит 57,4 кг, а хочет – 55.

«Посмотрите на эту худышку», - говорит она.

Отметим, такой вес был у Даши не всегда. В студенческие годы она заметно поправилась, после чего похудела на 10 килограмм.

«Первым шагом на пути к новой себе должна стать осознанность. А еще — понимание, почему вы поправились, случилось ли это в момент или на протяжении многих лет вашей жизни. Ответы в нашей голове. Иногда мы приходим к ним сами, а иногда нужна помощь специалиста. И уже только после этого — спорт, ходьба, правильное питание, массажи и другие важные моменты», - делилась советом гимнастка.

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".

Как сообщала Politeka, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в коротеньком платье озадачила внешностью: "Не может быть такой большой...".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" резко похудела и поразила внешностью: "Зачем так портить себя".