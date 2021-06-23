Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала, как празднует свой день рождения
Даша Ульянова из Кривого Рога была одной из самых ярких участниц 10 сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ. И хотя по завершению проекта отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, девушка завоевала любовь большой аудитории. Даша активно ведет Инстаграм, радуя поклонников новыми кадрами.
Накануне девушка отпраздновала свое 25-летие, впереди у нее - новый этап жизни. А в новом посте она поделилась своими впечатлениями от дня рождения и благодарит за поздравления, сообщает Politeka.net. Девушка отметила, что такое внимание для нее очень ценно.
Даша Ульянова также показала фото сделанное в Стамбуле. Она запечатлена в светлых джинсах, голубом пиджаке и белой футболке с принтом. На ногах у девушки – босоножки на высоких каблуках.
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«Какой прекрасный возраст - 25 лет. 😍 Казалось бы, это ещё так мало, но уже так много ☺. Столько удивительных моментов произошло за это время и столько замечательных людей повстречалось на моём пути. Моё сердце радуется ☺❤. Огромное спасибо каждому, кто уделил мне самое ценное - своё время и внимание. Ваши добрые тёплые слова многого стоят! Я очень впечатлительный и эмоциональный человек, поэтому такое количество поздравления меня очень тронуло», - написала девушка.
Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".
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