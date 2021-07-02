Победительница шоу «Холостяк-10», украинская гимнастка Даша Ульянова показала, как усердно потеет в спортзале
Даша Ульянова является профессиональной гимнасткой и не скромничает на фотосессиях, показывая фирменный шпагат. Чтобы держать себя в форме, девушка решила усердно заниматься в зале, особенно после того, как снова набрала лишний вес зимой.
Сейчас, сбросив все лишнее, девушка стремится к тому весу, в котором она хотела бы быть. Девушка показывает в Инстаграм довольно часто, как занимается и какие упражнения ей помогают сделать ноги красивее и более стройными.
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«Пыхтелкина» - шутливо называет себя девушка под серией кадров из спортзала. На занятиях Даша выкладывается во всю силу, ведь замечает, что такое дает результат. Опыт в похудении у нее уже, к тому же, давно есть.
Сложно поверить, но в юности у нее были проблемы с лишним весом, и лишь благодаря собственным усилиям Ульянова смогла измениться. Теперь выглядит просто потрясающе и регулярно восхищает точеной фигурой.
"Конечно, волшебной таблетки для быстрого похудения без вреда здоровью нет. Плюс, у всех индивидуальный организм", - отметила Даша раньше.
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Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" резко похудела и поразила внешностью: "Зачем так портить себя".