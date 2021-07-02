Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова засветилась в компании бывшей соперницы по проекту

Как сообщает Politeka.net, после шоу Даша ведет очень публичный образ жизни. Она светиться на разных мероприятиях и активно ведет свой блог в Инстаграм. На свежих фото Даша засветилась в компании еще одной участницы 10 сезона «Холостяка» Анастасии Кириенко, которая не дошла до финала.

Ульянова была одета в мини-шортики и розовую джинсовую куртку, а Кириенко позировала в эффектном черном атласном платье.

«Black and white», - подписала фото звезда сети.

В комментариях девушкам оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких комментариев.

«Как с конвеера», «Даша ты такая красотка», «Даша ты огонь», «Даша ты такая красотка», «У девушки лицо знакомое, не могу вспомнить кто это..Дашуль откуда мы можем ее знать?», «Знакомые лица», «Дашуха, ты супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Ульянова удивила фото со свадьбы на фоне реки: "Только с любимым!".

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова соблазнительно прогнулась, показав аппетитные формы в зале: "Пыхтелкина".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова в крошечном комбинезоне задала жару на чужой свадьбе: "Это ты букет словила?".