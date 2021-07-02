Переможниця шоу» Холостяк-10", українська гімнастка Даша Ульянова показала, як старанно потіє в спортзалі
Даша Ульянова є професійною гімнасткою і не скромничає на фотосесіях, показуючи фірмовий шпагат. Щоб тримати себе у формі, дівчина вирішила старанно займатися в залі, особливо після того, як знову набрала зайву вагу взимку.
Зараз, скинувши все зайве, дівчина прагне до тієї ваги, в якому вона хотіла б бути. Дівчина показує в Instagram досить часто, як займається і які вправи їй допомагають зробити ноги красивіше і більш стрункими.
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"Пихтелкіна" - жартівливо називає себе дівчина під серією кадрів зі спортзалу. На заняттях Даша викладається на всю силу, адже зауважує, що таке дає результат. Досвід в схудненні у неї вже, до того ж, давно є.
Складно повірити, але в юності у неї були проблеми із зайвою вагою, і лише завдяки власним зусиллям Ульянова змогла змінитися. Тепер виглядає просто приголомшливо і регулярно захоплює витонченою фігурою.
"Звичайно, чарівної таблетки для швидкого схуднення без шкоди здоров'ю немає. Плюс, у всіх індивідуальний організм", - зазначила Даша раніше.
Нагадавши, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було...".
Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з " Холостяка "в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю:" не може бути такою великою...".
Також Politeka писала, що Ульянова з " Холостяка "різко схудла і вразила зовнішністю:"навіщо так псувати себе".