Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала, в якому образі з'явилася на весіллі
Як відомо, після завершення проекту Даша досить швидко розлучилася з його головним героєм Максом Михайлюком. Втім, дівчині вдалося заручитися підтримкою публіки і знайти нових шанувальників, які продовжують її підтримувати досі. Зараз Даша активно веде Instagram, радуючи свіжими оновленнями.
Як пише Politeka.net, цього разу Ульянова несподівано показала в мережі фото з весілля. Втім, головною героїнею на них була не вона сама, а її подруга. На знімках дівчата позують удвох на тлі весільної арки і мальовничого річкового пейзажу.
Для торжества Даша вибрала стильне різнобарвне плаття з короткою спідницею, яке дозволило їй покрасуватися довгими ногами. Дівчина підкреслила свою фігуру босоніжками на високих підборах, візуально зробивши себе вище.
"Найніжніша наречена", - підписала фото Ульянова.
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Її підписники не змогли пройти повз пост.
"Написано ж не притулятися, а ви притулилися", "вогонь", "Дашка, ти будеш кращою нареченою", "красиві дуже", "Милашки", "які красиві, і ніжні. Я сподіваюся ми і тебе Дашка побачемо таку ж", "Дашуль, побачимо ... але не поспішай, тільки з коханим!! Своїм", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" похвалилася формою в лосинах.
Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка" розповіла про новий етап в житті і поділилася своїм щастям.
Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" підняла ноги вгору і показала, як правильно потіти в залі.