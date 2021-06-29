Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала, в каком образе появилась на свадьбе

Как известно, после завершения проекта Даша довольно быстро рассталась с его главным героем Максом Михайлюком. Впрочем, девушке удалось заручиться поддержкой публики и найти новых поклонников, которые продолжают ее поддерживать до сих пор. Сейчас Даша активно ведет Инстаграм, радуя свежими обновлениями.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Ульянова неожиданно показала в сети фото со свадьбы. Впрочем, главной героиней на них была не она сама, а ее подруга. На снимках девушки позируют вдвоем на фоне свадебной арки и живописного речного пейзажа.

Для торжества Даша выбрала стильное разноцветное платье с короткой юбкой, которое позволило ей покрасоваться длинными ногами. Девушка подчеркнула свою фигуру босоножками на высоком каблуке, визуально сделав себя выше.

«Самая нежная невеста», - подписала фото Ульянова.

Ее подписчики не смогли пройти мимо поста.

«Написано же не прислоняться, а вы прислонились», «Огонь», «Дашка, ты будешь лучшей невестой», «Красивые очень», «Милашки», «Какие красивые, и нежные. Я надеюсь мы и тебя Дашка увидем такую же», «Дашуль, увидим…но не торопись, только с любимым!! Своим», - пишут люди.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" похвасталась формой в лосинах.

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" рассказала о новом этапе в жизни и поделилась своим счастьем.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" подняла ноги вверх и показала, как правильно потеть в зале.