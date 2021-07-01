Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова блиснула схудлою фігурою в модному комбінезоні

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова стала популярним блогером, тому після кожного заходу або цікавої події у своєму житті вона публікує в Instagram різні кадри. Цього разу красуня порадувала виглядом в трендовому комбінезоні.

Схудла Даша вирішила підкорити довгими і стрункими ногами, надівши дизайнерський комбінезон, ледь прикриває її форми. Вчора дівчина відвідувала весілля, тому на фото перед дзеркалом вже блищала з білосніжним букетом троянд.

Акуратний вигляд, сяюча посмішка і помітно покращав вигляд в цілому після того, як дівчина скинула зайві кг не залишив шанувальників осторонь:

"Даша, це ти такий букет зловила на весіллі у подруги ? 💐; Дашенька😍; Зірка ❤️; Красуня ❤; Красуня ❤️; Чарівна 😍😍; Така красива посмішка😍; Красуня, обожнюю🙏; ; Шалено красива 🥰😍; не Можна носити такі босоніжки, дуже видно вени. Це не в образу"»

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" похвалилася формою в лосинах.

Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка" розповіла про новий етап в житті і поділилася своїм щастям.

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