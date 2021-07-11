Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова поделилась своей радостью

Даша Ульянова обрела популярность после победы в проекте «Холостяк». И хотя отношения с Максим Михайлюком у нее не сложились, но девушка завоевала любовь многочисленных поклонников. Сейчас за ее страницей в Инстаграм следят 293 тысячи фолловеров. Девушка довольно много рассказывает о себе.

Не утаила она и очень важное событие своей жизни, которое случилось накануне, передает Politeka.net.

«Давно я так не волновалась, как сегодня», - отметила Даша.

Ульянова показала фото, на котором запечатлена у дверей храма в белом платье. Она держит на руках младенца. Даша стала крестной мамой.

Также она показала снимок, сделанный на следующий день. Даша вышла прогуляться с коляской.

«Мне так нравится. Мой крестник», - призналась счастливая девушка.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара"

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова показала фирменный шпагат в "невидимом" бикини.

Также Politeka писала, что Даша Ульянова из «Холостяка» засветилась в компании бывшей соперницы: «Как с конвеера».