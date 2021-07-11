Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова поделилась своей радостью
Даша Ульянова обрела популярность после победы в проекте «Холостяк». И хотя отношения с Максим Михайлюком у нее не сложились, но девушка завоевала любовь многочисленных поклонников. Сейчас за ее страницей в Инстаграм следят 293 тысячи фолловеров. Девушка довольно много рассказывает о себе.
Не утаила она и очень важное событие своей жизни, которое случилось накануне, передает Politeka.net.
«Давно я так не волновалась, как сегодня», - отметила Даша.
Ульянова показала фото, на котором запечатлена у дверей храма в белом платье. Она держит на руках младенца. Даша стала крестной мамой.
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Также она показала снимок, сделанный на следующий день. Даша вышла прогуляться с коляской.
«Мне так нравится. Мой крестник», - призналась счастливая девушка.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара"
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова показала фирменный шпагат в "невидимом" бикини.
Также Politeka писала, что Даша Ульянова из «Холостяка» засветилась в компании бывшей соперницы: «Как с конвеера».