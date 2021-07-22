Популярная участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова ответила на негативные комментарии под новым фото

Даша Ульянова привыкла быть в центре внимания после победы на проекте в одном из сезонов. Причем не только финал и расставание в жизни девушки вышли скандальными. И хотя Ульянова уверяет, что уже давно не увеличивает губы, ей никто не верит и часто критикует за неестественную форму губ.

После того, как под одним из новых фото Дашу раскритиковали, она поспешила оправдаться и выразить свое мнение, ведь до этого после потока негатива она не смогла сдержать слезы и расстроилась.

«Друзья, я не плачу, просто удивляюсь придуркам. С губами не делала ничего 1,5 года. Но не нужно оскорблять человека из-за его внешности. Я не представляю, что терпят некоторые люди», - написала Даша под фото.

Примечательно, что максимально увеличенные губы из-за избытка гиалуроновой кислоты в форме плотного геля могут держаться больше, чем год, а при накоплении держать форму ещё больше, поэтому и без подкалывания губ форма будет неестественной. Именно это и осудили пользователи.

Вот что писали девушке под последним постом в Инстаграм:

"С губами перебор. Естественные намного лучше. И кто вас подбивает на эту фигню. Не порть себя", "Со своими губами в миллион раз лучше", "Красивая, только губы вроде опять увеличила", "Вы такая красивая, но губы реально перебор", "Пельмени", - пишут в комментариях к фото девушки.

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