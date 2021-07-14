В Сети горячо обсуждают "гулянку", на которой засветились победительница "Холостяк 10" Даша Ульянова и певец Олег Кензов

Как известно, у 24-летней бывшей гимнастки не сложились отношения с "Холостяком" Максом Михайлюком, парочка рассталась практически сразу после финала. Зато Даша стала очень популярной в Сети. Недавно девушку пригласил принять участие в своем клипе 32-летний певец Кензов.

Так, Олег выпустил новую видеоработу на песню "Ой, как хорошо", передает Politeka.net. По сюжету, после бурной ссоры парень с девушкой мирятся и играют шумную свадьбу. Ульяновой досталась роль невесты, а Кензов сыграл, конечно же, жениха.

Даша примерила свадебное платье с длинной фатой и выглядела весьма убедительно в своем образе. Главные герои вместе с гостями отжигали на всю - плясали и веселились, будто на настоящей "гулянке".

Тем не менее, пользователи жестко раскритиковали и певца, и его клип. В основном, нелестные комментарии касались актерской игры.

"Песня конечно хе*ня, посмотрела только из-за Даши"

"Кензов, с твоим шикардосным голосом, петь такую туфту - стыдно😏не гони🤬"

"Даша, не Даша, а мне всё понравилось... Летний хит"

"Боже, зачем эта бездарная актёрская игра 🤦‍♂️ снимайте клипы без диалогов. Это провал!"

"Песни в стиле а-ля Сердючки)) для тусовок сойдёт))"

Примечательно, что победительница "Холостяка" поделилась "свадебным" фото с Кензовым у себя в сториз в Инстаграм, отвечая на вопрос "когда замуж?".

"Пока не берут🤪", - призналась Даша.

Напомним, Олег Кензов устроил громкие разборки с победительницей "Холостяка"

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Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в крошечном комбинезоне задала жару на чужой свадьбе