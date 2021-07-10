Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова взбудоражила неожиданными кадрами, рассказав о своем "первом опыте"

Как известно, у 24-летней бывшей гимнастки не сложились отношения с Михайлюком, парочка рассталась практически сразу после финала. Однако, Даша стала очень популярной в соцсетях. Девушка раздает бьюти советы, показывает свои тренировки по оттачиванию фигуры и, конечно же, делится личными кадрами и переживаниями.

Так, в своих новых "сториз" в Инстаграм Ульянова засветила любопытную сценку, появившись в компании с 32-летним певцом Олегом Кензовым (к слову, ранее они вместе фотографировались на вечеринке в ресторане).

В этот раз парочка "бурно ссорилась", передает Politeka.net.

"Каждый день одно и то же! Тупо, друзья... ничего не получится... ты кон*енный!", - кричал Кензов в сердцах, запихивая якобы Дашины вещи в чемодан.

"Ты что с ума сошел? Оставь мои вещи в покое!", - восклицала на кадрах Ульянова.

"А что ждать? Надоело уже!, - не унимался певец. - А знаешь что, живи! Я сам уйду, но за квартиру будешь платить сама, холостячка!".

На этом Кензов демонстративно развернулся и ушел.

На самом деле ссора была постановочной. Ульянова объяснила в дальнейших "сториз", что происходит.

"У Олега Кензова выходит клип, и там буду я! Так переживаю, мне так интересно, что там мы наснимали и как получилось... Это мой первый такой опыт", - сообщила она, добавив, что "переживания - приятные".

Так что показанные кадры оказались лишь тизером к новому клипу Кензова "Ой, как хорошо".

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было..."

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