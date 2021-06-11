Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова вернулась к прежним привычкам, чем порадовала публику

В прошлом году на 24-летнюю бывшую гимнастку свалилась небывалая слава после того, как она заполучила заветное кольцо от "Холостяка" Михайлюка в финале шоу. И хоть отношения у парочки не сложились (не выдержали даже трех месяцев "тишины", пока эфиры шли на ТВ), Даша все равно полюбилась украинцам. За жизнью длинноногой красотки наблюдают почти 300 тыс. подписчиков в Инстаграм.

В своем новом посте Ульянова похвасталась стильным луком, передает Politeka.net. Девушка примерила прозрачную блузу с черным топом, голубой пиджак и кожаные мини-шортики. Традиционно, яркий макияж и распущенные длинные волосы дополнили роскошный образ.

Ранее Даша забавляла фанатов яркими снимками из кабины лифта (это уже стало ее фишкой), но в последнее время девушка забросила свое "увлечение". Что подтолкнуло ее взяться за старое, неизвестно, но фанаты в восторге.

"Я знаю, вы скучали по фоткам в лифте 😅😽", - подписала она фото.

"Пиджак, мечтаю"; "Вау😍"; "Красотка🔥🔥🔥"; "🍒....Красивая и стильная👏..🍰"; "Лифтолук 😍Красотка 🔥"; "Мы скучали по фоткам в лифе, а не в лифте)))"; "Дашка, переделай губы", - комментируют в Сети.

Ранее мы рассказывали, Ульянова удивила самокритикой, да еще и на публике. Победительница "Холостяка" показала прошлогодние "сториз", в которых выглядела не совсем презентабельно.

"Посмотрите пожалуйста на это - шок. Как можно выходить в сториз еще и рекламные такой неряхой???", - возмутилась "нынешняя" Даша.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".