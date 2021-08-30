Певец Арсен Мирзоян, который состоит в официальных отношениях с Тоней Матвиенко, показал, как проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, Мирзоян стал популярным после участия в проекте "Х-Фактор" еще в первом сезоне. Артист успешно гастролирует по стране и выпускает песни после того. На шоу артист познакомился с Тоней Матвиенко, которая родила ему дочь. Но от первого брака у Арсена остались двое сыновей.

Артист также ведет активно Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В новой публикации, которую Мирзоян сделал в сторис, мужчина был, скорее всего, в одних плавках. Рядом стоял сын в шортах. Оба были мокрые, успев искупаться в Днепре. Как можно понять, Арсен отдыхает с сыном на острове Хортица, который находится в Запорожье.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис нет подобного функционала для таких взаимодействий.

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