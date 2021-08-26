Известный певец Арсен Мирзоян, который женат на Тоне Матвиенко, поделился кадрами со съемок нового клипа

Как передает Politeka.net, Мирзоян прославился после участия в первом сезоне шоу «Х-фактор». С тех пор артист активно гастролирует по стране и выпускает новые песни. На шоу он также встретил свою любовь, певицу Тоню Матвиенко, которая родила ему дочь.

На свежих фото уже полностью седой Мирзоян предстал в очень мужественном образе. Он был одет в удлиненную куртку, в руках у него красовалась гитара. Мирзояна сняла в момент, когда он пел свою новую песню.

«Немного фото со съёмки «Искусственные солнца», - подписал пост артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Даже через фото чувствуется безумная энергетика», «Это очень, очень мощный трек. Спасибо друг», «Философско сильный, крутой клип)))», «На другое и не надеялись», «Песня и клип невероятные! Жду концерт в Тернополе!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Арсен Мирзоян поразил видом на съемках: "А что вы делаете, в 6 утра?".

Как сообщала Politeka, Арсен Мирзоян похвастался коллекцией необычных игрушек: "Das ist fantastisch".

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