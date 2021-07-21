Відомий музикант Арсен Мірзоян заінтригував новим фото зі зйомок концерту
Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проекті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з яким у них зараз шлюб і дочка. Про це повідомляє Politeka.net.
Арсен активно веде свій профіль в Instagram. Цього разу він поділився дивовижним фото зі зйомок. На знімку натовп людей, а перед ними сцена, на якій виступає артист.
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На добраніч", - підписав фотографію музикант.
Шанувальники артиста припустили, що це проходять в Києві зйомки концерту до наступаючого дня Незалежності: "Канал Україна знімає концерт до Дня Незалежності".
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