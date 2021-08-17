Відомий співак Арсен Мірзоян спантеличив своїм виглядом на новому фото

Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проекті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з якою у них зараз шлюб і дочка. Як повідомляє Politeka.net, Мірзоян поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Мірзоян є прихильником активного способу життя. Він регулярно бігає крос і грає у волейбол.

Після одного з улюблених занять він і зробив фото, яким вирішив поділитися з шанувальниками.

"Бігав", - лаконічно підписав знімок співак.

Однак кадр викликав неоднозначну реакцію, когось стривоживши, а когось захопивши.

"Харе шокувати друзів) гаразд кучері кучеряві, але шо за сивина? Ми ще молоді хлопці", "яке класне фото! Арсен, ви - вогонь", - пишуть в коментарях.

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