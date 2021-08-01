Украинская певица Тоня Матвиенко от удушающей жары спасается в бассейне
Как пишет Politeka.net , дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко Антонина любит делиться с фанатами яркими снимками в своем Instagram.
На выходных, которые выдались очень жаркими, 40-летняя певица решила расслабится и поплавать бассейне.
Как известно, артистка выглядит моложе своего возраста, и в этом ей помогают тренировки и специальное питание.
Так, Тоня решила показать, какими вкусняшками балует себя после заплыва в бассейне.
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Ушел из жизни автор хитов Боярского и Толкуновой, трагические детали: "Похоронили недалеко от Жанны Фриске"
Настя Приходько мучается от боли, начались осложнения: "Вот такая я опухшая и отекшая"
Трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."
Редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"
На фото блондинка позирует с тарелкой огромных креветок.
«Ку-ку, а вы где в воскресенье?», - обратилась она к фолловерам.
В комментарии пришел ее супруг Арсен Мирзоян, который пожелал певице приятного аппетита.
Ранее Тоня Матвиенко рассказывала своим фанатам, какие блюда обожает.
По мнению Матвиенко, за свежий вид и молодость отвечают прежде всего каши. Красотка обожает гречку, считая ее очень полезной, ведь в этой каше много клетчатки, белка и железа. Еще гречка помогает в повышении уровня гемоглобина.
Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала дочек-принцесс: «Какие красивенные, нет слов».
Как Politeka писала, что финалист шоу "Маска" Мирзоян показал, как балует жену Тоню Матвиенко: «Любимая захотела…»
Также Politeka сообщала, что Нина Матвиенко пожаловалась на совместную жизнь с семьей дочери и Мирзояна: «Она относится ко мне как…»