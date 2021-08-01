Украинская певица Тоня Матвиенко от удушающей жары спасается в бассейне

Как пишет Politeka.net , дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко Антонина любит делиться с фанатами яркими снимками в своем Instagram.

На выходных, которые выдались очень жаркими, 40-летняя певица решила расслабится и поплавать бассейне.

Как известно, артистка выглядит моложе своего возраста, и в этом ей помогают тренировки и специальное питание.

Так, Тоня решила показать, какими вкусняшками балует себя после заплыва в бассейне.

На фото блондинка позирует с тарелкой огромных креветок.

«Ку-ку, а вы где в воскресенье?», - обратилась она к фолловерам.

В комментарии пришел ее супруг Арсен Мирзоян, который пожелал певице приятного аппетита.

Ранее Тоня Матвиенко рассказывала своим фанатам, какие блюда обожает.

По мнению Матвиенко, за свежий вид и молодость отвечают прежде всего каши. Красотка обожает гречку, считая ее очень полезной, ведь в этой каше много клетчатки, белка и железа. Еще гречка помогает в повышении уровня гемоглобина.

Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала дочек-принцесс: «Какие красивенные, нет слов».

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