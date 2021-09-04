Украинская певица Наталья Могилевская пригрозила блогеру, который опубликовал компрометирующий снимок с ней

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда публично обратилась к известному блогеру Олегу Машуковскому, который является одним из судей шоу «Співають всі». Могилевскую возмутил тот факт, что парень опубликовал фото, на котором она была связана. По словам артистки, это фото может негативно сказаться на запуске ее талант-школы. Артистка несколько раз просила блогера удалить фото, но он публично отказался. Тогда звезда перешла к угрозам.

«Олежка, будешь себя плохо вести, я тоже, например, всем расскажу, что я знаю», - обратилась к блогеру Могилевская.

«А тут стало стремно…», - ответил ей Машуковский.

Добавим, что поклонники в комментариях пришли к выводу, что это не настоящий скандал, а всего лишь спланированный сценарий, призванный привлечь внимание к Могилевской.

«Ну хайпят же», «Спланированный сценарий», «Смешно», - пишут люди.

Напомним, что Могилевская подогрела слухи о романе с киевским миллионером: нежно держал за руку.

Еще Politeka писала, что Могилевская пришла в ярость из-за выходки знакомого блогера: "Нельзя этого выставлять!".

Также Politeka сообщала, что Могилевская в компании известного миллионера вызвала фурор, фото: "Поздравляю...".