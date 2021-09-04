Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка стала головною суддею в шоу "Співають всі", розізлилася через популярного тік-токера

Як пише Politeka.net, співачку Наталію Могилевською запросили очолити сотню суддів у новому музичному талант-шоу "Співають всі". Колегами співачки у суддівських кріслах стали інші відомі зірки українського шоу-бізнесу, у тому числі стиліст, візажист, зірка Tik-Tok та блогер Олег Машуковський, з яким у Могилевської розгорівся скандал.

Справа в тому, що 25-річний блогер у своєму Instagram виклав доволі цікаву світлину зі зв’язаною Могилевською, яка сиділа на кріслі із заклеєним ротом.

"Досить вже бути головною на стіні зоряної сотні, відпущу, коли призначиш мене Капітаном! 🔥 Такому в школі @talantschool вчать?", - написав Машуковський.

Могилевській таке зухвальство блогера, м’яко кажучи, не сподобалося, співачка була дуже розлючена, що Машуковський оприлюднив цю світлину, хоча вона просила його цього не робити.

"Я сказала, що не можна цього виставляти! у мене дитяча школа @talantschool, старт навчального сезону, день відкритих дверей! У тебе є хоч якесь розуміння?!", - написала Могилевська у stories.





Рaніше Politeka писaлa, що "Молодий Скрябін!": учасник Співають всі змусив Могилевську, Приходько, Матвієнко та інших аплодувати стоячи.

Нагадаємо, що Могилевська знову засвітилася в компанії відомого мільйонера, фото парочки: "Вітаю...".

A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська підігріла чутки про роман з відомим мільйонером: поцілував і ніжно тримав за руку.