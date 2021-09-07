Співачка і головна суддя "Співають всі" Наталія Могилевська виявилася пов'язана за лаштунками шоу

Як передає Politeka.net, Наталя Могилевська є популярною українською артисткою. Співачка нещодавно оголосила про те, що вона стала головною суддею нового шоу "Співають всі". Співачка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram виклали нове відео. На кадрах Наталії Могилевській кажуть, що потрібно зняти один момент. Після чого її починають пов'язувати мотузкою і заклеїли рот скотчем.

"Наташ, потрібно один кадр зняти", - говорить ведучий.

У зв'язуванні Могилевської брав участь також відомий блогер і один із зоряної сотні на шоу "Співають всі" Олег Машуковський. Як відомо, нещодавно Наталя обурилася вчинком блогера, який виклав її фото, де вона пов'язана.

Пізніше на відео з'являється Jerry Heil і розв'язує співачку.

Відео зібрало кілька коментарів: "Зірки зовсім того".

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