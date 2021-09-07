Шумиха вокруг компрометирующего фото главной судьи шоу «Співають всі» Натальи Могилевской с известным блогером, набирает обороты

Так, ранее блогер Олег Машуковский опубликовал фото, на котором Могилевская запечатлена связанной и с заклеенным ртом, а он поставил ногу на стул, на котором она сидит.

Могилевскую возмутило, что кадр оказался в Сети, и она попросила Машуковского его удалить.

«Олег, ну какого черта ты выложил эту фотку. Ты ведь знаешь, у меня школа детская. Сейчас начало учебного года. Зачем ты это делаешь? Мы с тобой договорились, пошутили неудачно. Нельзя это выкладывать», — обратилась к блогеру артистка.

«Олежка, будешь себя плохо вести, я тоже, например, всем расскажу, что я знаю», - добавила она.

«А тут стало стремно…», - ответил ей Машуковский, однако кадр так и не удалил.

Ситуацию комментирую пользователи Сети.

«Боже, как это низко, когда человек не дала согласия, а ты выставляешь. Это нарушение личных границ, и это очень не красиво с Вашей стороны. Поведение - ДНО», «Правда, некрасиво, неуважительно», «Это не красиво, когда человек просит удалить, а ты тупо игноришь. У неё такие же права на снимок. И если ты пообещал и было принято решение обоюдное что фото не публикуется, зачем нарушать договор? Хайпа мало? Решил набрать подписчиков и лайков благодаря Наташе и снимку? Это низко с твоей стороны», - пишут в комментриях.

Отметим, ранее у Машуковского был конфликт с Настей Приходько. Они поспорили из-за кумиров молодежи сейчас и 20 лет назад.

Напомним, Приходько показала, что на самом деле творится за кулисами «Співають всі»: жизненные кадры.

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