Жена Владимира Остапчук Кристина Горняк удивила новым фото в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, вторая жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась в своем Instagram очаровательным фото, на котором позирует посреди улицы.

Как видно, перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней тонкая светлая блузка и бежевые брюки, а на плечах длинное пальто в тон штанам. В момент съемки Кристина изящно поправляет застежку босоножек и мило улыбается про себя.

В подписи к кадру Горняк написала: "Так всем понравился этот образ вчера, что я решила добавить его в пост! Я «за» фотографии в которых есть жизнь! За эмоции! Бежала на @ukrainianfashionweek_official и попала в объективы street style хантеров!". Одним из первых снимок любимой жены прокомментировал Остапчук, он написал: "Моя самая шикарная". А другие пользователи в комментариях тоже начали осыпать девушку комплиментами.

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