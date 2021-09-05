Вторая жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк обратилась к украинцам за помощью

Как пишет Politeka.net, нотариус Кристина Горняк вышла замуж за известного украинского телеведущего Владимира Остапчука в прошлом году, после его скандального развода с Еленой Войченко. В своем Instagram вторая жена Остапчука часто делится с поклонниками подробностями семейной и личной жизни.

На этот раз Кристина Горняк обратилась к поклонникам за помощью. Оказалось, что перед важной встречей у нее появилось раздражение у носа.

"Кто знает, какой мазью можно убрать возле носа дерматит/раздражение?", - спросила Горняк.

Кроме этого, жена Остапчука рассказала поклонникам, что в Киев приехал ее племянник из Николаева и его брат из Америки, с которым Горняк не виделась более 5 лет.

Так, Кристина записала stories в Instagram, на котором она с племянником и его братом завтракают вместе в заведении "Хлебный".

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Напомним, что жена ведущего "Поют все" Остапчука выгуляла новый образ, утеплившись до осени: "Душа поет".

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