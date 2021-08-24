Дружина телеведучого Володимира Остапчука з "Співають всі" Христина Гірняк показала нове фото, звернувшись до українців
Як пише Politeka.net, Володимир і Христина тільки нещодавно офіційно оформили стосунки. До цього Остапчук був Дружина на Олені Войтенко, з якою розлучився в 2020 році. Від першої дружини у Володимира є двоє дітей. Зараз телеведучий активно веде соціальні мережі, як і нова дружина, де парочкка ділиться всім цікавим.
На нових фото, які Христина опублікувала в Instagram, красуня була в сукні. Володимир одягнув вишиванку і джинси. Дівчина застрибнула на чоловіка, міцно вхопившись за нього. На другому фото парочка вже стояла поруч.
"Пишаюся бути украиночкой. З днем Незалежності, Україно", - написала Христина.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красиво дуже"," які ви Класні"," крихти хорошки"," дуже красиві","не погано було б ще почати спілкуватися українською".
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