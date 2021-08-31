Телеведучий Володимир Остапчук зараз перебуває у другому шлюбі. Його обраниця-Христина Гірник
У пари немає дітей, і поки що вони не заявляли про те, що хотіли б сина або дочку. Однак в Instagram-профілі Володимира з'явилася публікація, де він розповів про поповнення в родині.
Як пише Politeka.net, спочатку шанувальники подумали про те, що Христина Гірник таємно народила Володимиру спадкоємця. Але Остапчук поспішив пояснити-йдеться про новий домашній гаджет.
"А у нас поповнення! Ні, не те, про який Ви встигли подумати. Вважаю, що цей пилосос-найрозумніший серед всіх моїх друзів!",- написав Володимир Остапчук в описі до фотографії з новим "членом" сім'ї.
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"Відмінний помічник", " клас!", "Пилосос? А я вже подумала!",- пишуть в коментарях шанувальники телеведучого Володимира Остапчука.
Раніше Politeka писала, що у мережі розкрили подробиці нового сезону шоу "Маска", українці обурені: "чому так...".
Нагадаємо, що "Маска-2", творці шоу заінтригували новим героєм: "можу закластися це...".
A ще Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук зганьбився в гостях у суворої Олі Фреймут: "грає і переграє".