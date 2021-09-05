Известная украинская певица Анастасия Приходько откровенно показала, как проходит процесс ее подготовки к съемкам

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. В посте Приходько решила показать, как ее готовят к съемкам шоу «Співають всі».

Стоит отметить, что артистка уже успела заработать скандальную репутацию на этом шоу. Из-за ее жестких комментариев в адрес участников Приходько стали называть самой суровой судьей на проекте. Однако, сама певица утверждает, что просто выражает свои мысли по поводу выступлений участников.

На фото можно увидеть Приходько еще до того, как ее одели и накрасили для шоу. На одном из кадров визажисты вовсю работают над макияжем певицы, а на другом она фотографирует себя в зеркале в простой черной майке и джинсах.

На следующем фото звезда уже переоделась в черное платье с гламурным белым воротничком. Даже во время съемок она продолжает заниматься своим младшим сыном Лукой. Так, на снимке Анастасия кормит его грудью.

И только на самом последнем фото певица показала себя в полной готовности на съемочной площадке.

«Ну что? Ждете следующий эфир шоу «Співають всі»?», - поинтересовалась певица.

Ее поклонники ответили на этот вопрос утвердительно.

Напомним, Приходько в спортивном костюме ошарашила кадрами со свадьбы.

Как сообщала Politeka, участник Співають всі заставил Могилевскую, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя.

Также Politeka писала, что Приходько раскрыла свой метод воспитания детей.