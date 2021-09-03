Певица и судья шоу "Співають всі" Настя Приходько дала откровенное интервью, в котором поделилась секретами воспитания детей

Как известно, у 34-летней артистки трое отпрысков: старшей дочери Нанне 11 лет, среднему сыну Гордею - шесть, а самый младший Лука родился только этой весной.

В интервью "Зірковому шляху" Приходько призналась, применяет ли физическое наказание к детям, если те уж совсем не слушаются, передает Politeka.net.

"По сраке, конечно, и могу в угол поставить, будут стоять. И на стул я сажу, говорю считай до ста... Для них это, наверно, самое большое наказание - сесть в одном месте и считать", - рассказала Настя.

По словам певицы, они с мужем заодно в своих методах воспитания (Приходько вышла замуж во второй раз в 2013-м году, ее избранником стал бывший одноклассник по имени Александр).

"Зависит от ситуации. Если я рычу, то он добрый, если он, то - я защищаю. Но всегда, чтобы у них была возможность к кому-то прибежать и пожаловаться", - поделилась певица.

Напомним, в декабре прошлого года Настя вызвала полицию домой. Как оказалось, ничего страшного не произошло, а просто - для профилактики.

"Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу Полицию!", - делилась артистка в Инстаграм.

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