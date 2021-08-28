Певица Анастасия Приходько обескуражила неожиданными, но приятными, кадрами с известным артистом за кулисами шоу

Как известно, 34-летняя Приходько сейчас снимается в новом проекте "Співають всі" с Натальей Могилевской в качестве главного судьи и ведущим Владимиром Остапчуком. Настя стала одной из ста судей, задачей которых является оценивать вокальные и артистические данные участников, подпевая (или нет) вместе с ними.

На площадке "Співають всі" Приходько столкнулась со своим коллегой, Валерием Меладзе, вместе с которым в середине нулевых выпустила песню "Безответно".

Об этом Настя сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, показав фото с Валерием, а также скрин из их клипа, передает Politeka.net. На снимке они с Меладзе мило обнимаются и с улыбкой смотрят в камеру.

"Спустя 15 лет… «Безответно» встретились вновь❤️ @meladzevalerian Сегодня будет эфир огонь🔥 21:00 @kanalukraina шоу @spivayut_vsi #приходько", - говорится в подписи.

За считанные минуты пользователи успели поставить более полутысячи "лайков", а некоторые даже прокомментировать: "😍самый любимый коллаб"; "Ооо классная песня😍Блин 15 лет😮,будто вчера".

Отметим, карьера Приходько взмыла вверх после того, как она приняла участие в шоу «Фабрика звёзд 7», в котором заняла первое место. Настей заинтересовался продюсер Константин Меладзе (старший брат Валерия), предложивший ей сотрудничество.

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