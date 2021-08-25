Певица Анастасия Приходько растрогала кадрами с пятимесячным Лукой

Как известно, 34-летняя артистка стала мамой в третий раз, родив сына 25 марта. Приходько держала втайне и свою беременность, и роды. Будучи на последних сроках звезда снималась в шоу "Маска" - никто даже не заподозрил, что она в положении.

Сейчас крохе уже 5 месяцев. Анастасия частенько делится в Инстаграм материнскими буднями, также занимаясь воспитанием своих старшеньких - 11-летней дочери и еще одного сына, которому шесть лет.

В своем новом посте певица впервые показала лицо Луки, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). На кадрах малыш сладко спит рядом с мамой или пытается ей что-то "рассказать".

"Наш Лука! Невозможно насмотреться на тебя❤️ Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш🙌мы рядом, твои мама, папа, братик и сестричка😍", - подписала кадры Приходько.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное:

"Как мило и трогательно ❤️"

"Какой сладкий мамин пупсик😍😍"

"Ути, Божечки, какие милашки😍счастья Вам, здоровья крепкого, успехов❤️"

"Ну какие же щеки сладкие!!!🍓🥰"

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