Известная певица Анастасия Приходько поделилась счастливыми кадрами из выступления с детьми

Анастасия стала активным пользователем сети и теперь каждый день показывает свою жизнь перед камерами, рассказывает о детях и часто рассуждает о жизни. Причем не боится певица критики, поэтому поднимает разные темы.

В этот же раз звезда поделилась семейными кадрами со своего выступления, когда ее деть были заметно меньше.

«Друзья! 24 августа в 17.40 смотрите концерт "С Днем Рождения, Украина!" Вместе с Наной, Гордеем и другими детками мы будем поздравлять вас с этим значимым для нас всех днём! Будет много песен, Которые вошли в историю украинской музыки. Есть варианты, какую песню я исполню?» - пишет Приходько под памятными для нее фото.

Отметим, на концерте планируют выступить многие звезды, а само выступление планируют сделать довольно масштабным, причем с новыми направлениями.

Напомним, у артистки трое детей - от первого брака, Нанна, и сыновья от второго - Гордей и Лука. Самый младший появился на свет совсем недавно. Причем снимаясь в шоу "Маска" звезда полностью скрывала свое положение. И рассказала о сыне уже после его рождения.

Ранее сообщалось, Настя Приходько показала свою старшую дочь: "Полная противоположность матери..."

Также, Приходько неожиданно заговорила об отношениях с Меладзе и Эрнстом: «Миф о том, что я…»

Politeka рассказывала, Приходько после фото с молодым блогером в постели появилась с ним на красной дорожке: «Инь-Янь»