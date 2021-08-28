Украинская певица Анастасия Приходько продолжила откровенно рассказывать о материнстве демонстрируя очень личные фото

Как известно, в марте этого года Приходько стала мамой в третий раз. Певица скрывала свою беременность и поделилась радостной новостью только после родов. Теперь она воспитывает 11-летнюю дочь Нанну, 6-летнего сына Гордея и маленького Луку.

С недавних пор Приходько решила быть откровенной со своими поклонниками, и стала показывать все аспекты материнства без лишних прикрас. В новых сториз певица рассказала о том, как заботится о своем младшем, когда ей приходится на какое-то время уезжать.

Так, Приходько опубликовала свое фото с грудью, которую прикрывает руками, и показала, как сцеживает молоко.

«Сыночек с бабушкой и молочко я ему тоже оставила. Больше всего я боюсь, чтобы мое молочко не ушло», - призналась певица.

Позже она продемонстрировала, как готовится к вечернему концерту. Перед выступлением ей подарили букет из 30 роскошных роз. Артистку такой презент явно порадовал.

Затем Приходько продемонстрировала, как максимально медленно снимает черный халат. Она в шутку добавила, что всегда собирается на концерты в таком темпе.

Благодаря этим кадрам становится понятно, что звезда нашла для себя работающий способ совмещать материнство и работу.

Напомним, Приходько на "Співають всі" показала особенного мужчину в своей жизни.

Как сообщала Politeka, Приходько разразилась тирадой из-за концерта ко Дню Независимости и скандала с Зибровым.

Также Politeka писала, что Приходько впервые показала лицо сына, которого родила втайне от всех.