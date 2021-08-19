Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на ситуацию, которая возникла с концертом ко Дню Независимости

Как сообщает Politeka.net, скандальную тему артистка прокомментировала на совей странице в Инстаграм.

В этом году в концерт не попали многие артисты, которых украинцы считают достойными. Среди них оказался и Павел Зибров.

«Я долго молчала, но, думаю, что всё же имею право высказаться на тему празднования Дня Независимости Украины! Меня обижает тот факт, что много артистов, которые внесли весомый вклад в развитие музыки в Украине как таковой, остались за бортом. Если верить цитатам в СМИ, их просто вычеркнули из списка, настаивая, что «у нас только лучшие из лучших». Да, меня очень зацепил скандал, связан с @pavlo_zibrov», - высказалась певица.

Приходько возмутило такое решение организаторов: «Первый вопрос: по какому критерию и кто решал, кто лучше? Люди, которые ещё не родились, когда @pavlo_zibrov уже вносил свой вклад в историю, а сейчас решают, что Паша «не лучший»? Или его композиция «Крещатик» не относится к золотым хитам Украины???».

Также Анастасия Приодько обратила внимание на тот факт, что Таисия Повалий не попала в концерт, поскольку выступала в России, однако другим артистам это не помешало выступать на День Независимости Украины.

«То, что я не «лучшая из лучших» не вопрос🙈 Хотя, все таки вопрос! А может все таки принять предложения и дать интервью в России?», - подытожила Приходько.

Напомним, Павла Зиброва не пустили на концерт ко Дню Независимости, в скандале замешан Бабкин: "Да, это обида"

Как сообщала Politeka, Приходько неожиданно заговорила об отношениях с Меладзе и Эрнстом.

Также Politeka писала, что жена Зиброва впервые рассказала о его тяжелой болезни: "Мы об этом не говорили"